Ruby Rose ("Orange Is The New Black") jouera la super-héroïne lesbienne "Batwoman"

Cela ne vous arrive pas souvent, mais vous aurez des états d’âme aujourd’hui, des humeurs vagabondes et vous en serez légèrement perturbé, natif du 1er décan. Cela dit, beaucoup de choses vous...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Annoncée au Comic Con de San Diego en juillet dernier, la série sera centrée sur le personnage de Kate Kane, l'incarnation moderne du personnage de Kathy Kane née dans les comics en 1956. Cousine de Bruce Wayne, elle s'occupe de faire régner la justice à Gotham en l'absence de Batman. Experte au combat , elle est aidée dans ses aventures par la détective Renee Montoya, dont on ignore si elle sera au casting de la série.

C'est une excellente nouvelle pour les fans de Batwoman. La série éponyme vient de trouver son actrice principale. Comme l'annonce le média américain Deadline, Ruby Rose ( Orange Is The New Black , Resident Evil; Final Chapter) endossera le célèbre costume de la justicière dans ce show qui sera diffusé sur CW. Un choix cohérent qui favorise la visibilité des acteurs, des actrices et des personnages LGBTQ+, puisque Batwoman est une super-héroïne lesbienne et Ruby Rose partage la même orientation sexuelle. Batwoman fera ses premiers pas lors d'un épisode pilote en 2019, au lieu d'une apparition dans l'une des autres séries DC sur CW ( Supergirl , Flash...), comme le révèle Deadline .

article

7794368629

Ruby Rose ("Orange Is The New Black") jouera la super-héroïne lesbienne "Batwoman"

Ruby Rose ("Orange Is The New Black") jouera la super-héroïne lesbienne "Batwoman"

L'actrice australienne, connue pour son rôle dans "Orange Is The New Black", incarnera la super-héroïne Batwoman dans la prochaine série DC Comics sur la chaîne CW.

https://www.rtl.fr/culture/super/ruby-rose-orange-is-the-new-black-jouera-la-super-heroine-lesbienne-batwoman-7794368629

https://cdn-media.rtl.fr/cache/9fib96jA8eJnaOqQdG8xZw/330v220-2/online/image/2018/0808/7794368754_ruby-rose-endossera-le-costume-de-batwoman-dans-la-serie-dc-comics.jpg