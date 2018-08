Christopher Lloyd et Michael J. Fox dans "Retour vers le futur"

publié le 13/08/2018 à 16:15

Préparez-vous à remonter dans la DeLorean de Doc. Le week-end dernier, le casting de la trilogie Retour vers le futur s'est retrouvé lors du Fan Expo de Boston. Des retrouvailles inédites, immortalisées sur le compte Instagram de Christopher Lloyd (Doc).



Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doc), Thomas Wilson (Biff Tannen) et Lea Thompson (Lorraine Baines - McFly) posent ainsi côte à côté pour le plus grand plaisir des fans, qui attendent toujours une suite à Retour vers le futur. "C'est l'une des plus belles choses que j'ai pu voir de ma vie", commente un internaute tandis qu'une autre écrit "Toute ma vie réunie en une photo".

Cette réunion a effectivement de quoi réveiller la nostalgie du public. Retour vers le futur a marqué des générations de fans et cette photo est bien la preuve que la trilogie de Robert Zemeckis et Bob Gale n'a pas pris une ride depuis la sortie du premier film en 1985.

This was special. A post shared by Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) on Aug 11, 2018 at 10:10am PDT