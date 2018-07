publié le 31/07/2018 à 17:31

Star-Lord, Gamora et leurs acolytes passent à l'action. Deux semaines après le renvoi de James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, par Disney, l'équipe du film fait front dans une lettre ouverte.



Publiée sur les réseaux sociaux des acteurs et actrices des Gardiens de la Galaxie, le texte a fait le tour de la Toile. Il faut dire que l'éviction de James Gunn pour des tweets polémiques, publiés entre 2008 et 2011, a été rapide. "Nous avons tous été choqués par son renvoi brutal la semaine dernière et nous avons attendu dix jours avant de réagir, pour nous laisser le temps de réfléchir, prier, écouter et discuter", démarre le texte.

"Nous ne sommes pas là pour défendre ses blagues qui datent d’il y a tant d’années, mais pour partager notre expérience à ses côtés pendant toutes ses années à faire Les Gardiens de la Galaxie vol. 1 et 2", peut-on aussi lire. Un acte de solidarité qui fait écho aux propos de Dave Bautista (Drax) : "James Gunn est l'une des personnes les plus attentionnées, affectueuses et bonnes que j'ai rencontré. Il a fait des erreurs. Nous en faisons tous. Je ne suis pas d'accord avec ce qui lui arrive".

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8 — Zoe Saldana (@zoesaldana) 30 juillet 2018

Les Gardiens de la Galaxie demandent le retour de leur "père"

Après une pétition de fans, qui cumule plus de 350.000 signatures, c'est au tour de Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora) ou encore Vin Diesel (Groot) de demander à Disney de ré-embaucher James Gunn. "En nous choisissant pour raconter l’histoire d'anti-héros qui trouvent la rédemption, il a changé nos vies pour toujours. Nous pensons que ce thème de la rédemption est plus pertinent que jamais. Chacun d’entre nous a hâte de travailler à l’avenir avec notre ami James. Son histoire n’est pas terminée".



Un texte fort auquel Disney n'a pas encore répondu. La firme aux grandes oreilles n'a pas non plus annoncé un nouveau réalisateur pour Les Gardiens de la Galaxie 3, dont la sortie était annoncée pour 2020.