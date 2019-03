publié le 13/03/2019 à 09:59

La série Dragon Ball Z est connu de près ou de loin par des générations de fans. L'histoire de Son Goku, un Saiyan envoyé sur Terre alors qu'il n'est qu'un bébé qui devient en grandissant, et contre toute attente, un guerrier surpuissant. À maintes reprises, il sauve la Terre de la destruction en combattant des ennemis tels Boo et Freezer.



Avec Dragon Ball : Super Broly (13 mars 2019) c'est un autre de ses adversaires qu'Akira Toriyama, l'auteur original des mangas, et le réalisateur Tatsuya Nagamine ont décidé de (re)présenter au public : Broly. S'il est déjà apparu au cinéma en 1993 dans Dragon Ball Z : Broly le super guerrier (qui n'a pas été reconnu dans la timeline officielle de la saga), son histoire fait peau neuve dans ce film réussi qui parlera aux fans de la saga, mais aussi aux novices.

Véritable carton au Japon lors de sa sortie en 2018, Dragon Ball : Super Broly se situe (pour les fans) après les événements de l'arc narratif Survie de l'Univers de la série animée. Freezer est ressuscité, et veut prendre sa revanche contre Goku et Vegeta. Pour les autres, pas de panique (vraiment) puisque tout va vous être expliqué dès les premières minutes du film.

Alors, que vaut ce 20e film d'une saga qui se renouvelle sans cesse ?

1. Un film compréhensible, même si vous n'avez pas regardé "DBZ" depuis un moment

Dragon Ball Super Broly arrive avec finesse à resituer son intrigue par rapport aux films et aux séries. Mëme si vous n'avez pas regardé un épisode depuis Le Club Dorothée ou MCM (soit des années hum hum), vous allez vite comprendre de quoi ça parle. Un enfant surpuissant forcé à l'exil, un autre envoyé sur Terre, un tyran assoiffé de pouvoirs et un père prêt à tout pour venger son honneur.



Vous vous trouvez à la genèse des grands thèmes de la série : le conflit encontre les Saiyan et Freezer, les naissances de Broly, Son Goku et Végéta, l'arrivée de Son Goku sur Terre... Tout est fluide et servi par des graphismes à couper le souffle. La suite du film se poursuit dans la même veine. On retrouve Végéta et Son Goku adultes sur Terre, toujours en train de s’entraîner. Bulma, l'épouse de Végéta est aussi dans l'aventure, avec leurs enfants Trunks et Bra, sans oublier Son Gohan, le fils de Son Goku.

De son côté, Broly, doux et sensible, a été forcé par son père Pargasus à devenir une machine de guerre, pour se venger du roi Végéta. Broly est puissant, mais parce qu'il le choisit. Le père et le fils sont découverts par hasard, par deux membres de l'armée Freezer, deux nouveaux personnages réussis. Le tyran comprend alors que Broly est un super Saiyan qu'il pourra utiliser pour vaincre Végéta et Goku.

2. Un bijou visuel

Du début à la fin, Dragon Ball : Super Broly vous scotche à votre siège. Les studios Toei Animation ont mis la barre très haut pour ce film en mélangeant des animations très réussies et la technologie 3D. Que dire de la séquence du combat final ? Tout y est pour vous immerger en plein cœur de la bataille. Vos yeux n'auront aucun répit. C'est d'ailleurs un reproche que l'on peut faire au film : il est quelques fois difficile de se concentrer devant le flot d'images et de couleurs qui défilent. Côtés graphismes des personnages, rien à dire. Les fans des animés des années 90 reconnaîtront même certaines postures de combats de Son Goku et Végéta.

3. "Fusion", "Kaméhaméha"... L'excellent fan service

Dragon Ball : Super Broly est film généreux avec les fans avec de tous les niveaux et de toutes les générations. Surtout, bien évidemment pendant le combat final contre Broly. Face à la surpuissance du guerrier hors de contrôle, Goku dévoile ses plus puissantes transformations. Idem pour Végéta, un peu en retrait dans la seconde moitié de la bataille, alors qu'au départ, c'est lui que Broly doit détruire. Vous aurez des frissons pendant le Kaméhaméha et la fusion de Végéta et Goku, devenant Gogeta avec l'aide de Piccolo.

4. Un humour présent et qui fonctionne

Malgré la gravité de certains moments du scénario, dont un génocide, Dragon Ball Super Broly n'oublie pas d'être drôle. Mention spéciale pour Son Goku, naïf et complètement déconnecté de la gravité de la situation à certains moments. Il n'oublie pas non plus de bien manger. Difficile aussi de ne pas rire lorsque Bulma explique pourquoi elle veut utiliser les Sept Boules de Cristal, tout comme Freezer. Des souhaits dérisoires et rocambolesques comparés au sacré des Boules. Quant à Beerus, dieu de la destruction, il profite de ses vacances au soleil, puis se retrouve babysitter lorsque Goku, Végéta, Bulma et Whis se rendent sur la planète glacée.

Son Goku toujours là pour bien manger Crédit : Toei Animations