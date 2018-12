"Dragon Ball Super" : Broly bientôt dans les salles obscures

publié le 21/12/2018 à 03:38

Des centaines de millions d'exemplaires de Dragon Ball se sont écoulés en France en 30 ans. Autant dire que le célébrissime manga a su trouver son public dans l'Hexagone. Et signe que ce succès est toujours actuel : une ribambelle de fans attendent avec impatience la date de sortie au cinéma du prochain film consacré à Broly, le super Saiyan légendaire.



Wild Bunch Distribution et VIZ Media Europe ont mis fin au suspense en annonçant, jeudi 20 décembre, que le film sortira dans les salles obscures le 13 mars 2019. Écrit et supervisé par Akira Toriyama, le créateur du manga, le film est la suite directe de la série Dragon Ball Super dans lequel Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi : Broly. À peine sorti dans les cinémas nippons, le film s'est hissé à la première position du box office.