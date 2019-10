publié le 03/10/2019 à 18:25

Joi Harris était la première femme afro-américaine autorisée à faire de la course sur route à moto. Le 14 août 2017, à l'âge de 40 ans, la cascadeuse est victime d'un accident fatal sur le plateau de tournage du deuxième volet de Deadpool. Alors qu'elle doublait l'actrice Zazie Beetz (Domino, une mercenaire et tireuse d'élite), elle perd le contrôle de sa moto et traverse la baie vitrée d'un gratte-ciel de Vancouver.

Selon une enquête ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort, la société de production 20th Century Fox a commis plusieurs erreurs de sécurité. WorkSafeBC, un organisme de statutaire qui oeuvre pour la sécurité des travailleurs, a ainsi rendu un rapport incriminant 20th Century Fox, le 2 octobre 2019.

"L'employeur n'a pas rempli les formulaires importants de santé et de sécurité, dont la liste de contrôle pour l'inspection de sécurité des cascades [...], comme l'exige son propre programme de santé et de sécurité", ont-ils déclaré.

La police de Vancouver sur les lieux de l'accident, en 2017 Crédit : Abaca

En plus de ne pas avoir évalué les risques de la cascade en question, la société de production a laissé la cascadeuse travailler sans casque de moto et aucune barrière de sécurité n'était mise en place pour délimiter le périmètre du tournage. Au vu des résultats de l'enquête, WorkSafeBC envisage désormais des sanctions.

C'était la première fois que Joi Harris travaillait en tant que cascadeuse. Après sa mort, l'équipe de tournage a rendu hommage à leur collègue. Ryan Reynolds, acteur principal de Deadpool avait déclaré sur Twitter : "Aujourd'hui, nous avons tragiquement perdu un membre de notre équipe pendant qu'on filmait Deadpool. Nous avons le cœur brisé, sommes choqués et dévastés... mais on reconnaît que rien ne s'approche du deuil et de l'inexplicable douleur que ressent sa famille et ses proches actuellement. Mon cœur pleure pour eux."