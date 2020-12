"The Witcher", saison 2 : Henry Cavill blessé à la jambe, le tournage suspendu

Henry Cavill a gagné une nouvelle armure pour la saison 2 de "The Witcher"

publié le 14/12/2020 à 12:40

La saison 2 de The Witcher est, pour le moment, mal embarquée. Retardé à cause de la crise du coronavirus, le tournage est actuellement à l'arrêt après un accident d'Henry Cavill (Geralt de Riv) comme le révèle le tabloïd The Sun.

Une source précise au tabloïd britannique : "Henry a été blessé à la jambe pendant un parcours d'obstacles. Il s'est soudainement arrêté et souffrait terriblement. Ce n'est pas clair si c'est un objet qui l'a blessé ou s'il s'agit d'une blessure musculaire". L'acteur n'a pas dû être emmené à l'hôpital, mais sa blessure l'empêche de marcher et a donc mis à l'arrêt le tournage de la saison 2, pour une durée qui n'est pas précisée.

"Il doit porter des armures lourdes pendant ses scènes et c'est impossible avec sa jambe blessée", poursuit la source. Dans les premières photos de cette future saison, le Sorceleur porte effectivement une nouvelle armure imposante de couleur noire, avec sa célèbre épée et une collection de flacons sur sa cuisse, qui doivent contenir des potions magiques pour l'aider dans ses combats.