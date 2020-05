publié le 14/05/2020 à 16:02

"Nous sommes de retour". C'est avec ce tweet que le film Les Nouveaux Mutants se rappelle au bon souvenir des fans et revient sur le devant de la scène médiatique. Prévu au départ pour avril 2018, le long-métrage de Josh Boone (Nos étoiles contraires) devrait finalement sortir, après moult changements, le 28 août 2020 aux États-Unis.

Josh Boone avait expliqué que le film sera "un film d'horreur" dans un entretien au magazine américain Entertainment Weekly. Ambiance donc très Conjuring dans le monde des mutants pour 2020... Les cinq mutants de l'intrigue, dont Wolfsbane (Maisie Williams de Game of Thrones), sont dangereux mais ils se retrouvent traqués par une entité surnaturelle dans une maison de l'angoisse, comme on le découvre dans la bande-annonce. Tout cela, sous l’œil de la docteure Cecilia Reyes, bien connue des lecteurs de comics X-Men.

Alors que certains et certaines pensaient que le film sortirait directement sur la plateforme Hulu, à cause des retards dû aux reshoots, aux calendriers, et au rachat de la Fox par Disney en mars 2019, Les Nouveaux Mutants montre qu'il est bien déterminé à sortir dans les salles obscures. Mais cette nouvelle date pourrait bien encore changer si l'épidémie de coronavirus empêche la réouverture des cinémas.

L'épineuse relation avec Disney

Au total, Les Nouveaux Mutants a changé de date 5 fois depuis sa sortie initiale en avril 2018. En janvier 2019, le film est une nouvelle fois repoussés selon les médias américains CinemaBlend et Comic Book à cause des litiges entre la Fox (qui produit le film) et le réalisateur Josh Boone, qui ne parviennent pas à s'entendre sur le montage du film. Selon les rumeurs, relayées par les médias américains, le réalisateur voulait faire d'X-Men : Les Nouveaux Mutants un pur film d'horreur, qui deviendrait une trilogie, tandis que la Fox souhaiterait qu'il reste fidèle à la saga originale de Bryan Singer.

Face aux rumeurs des reshoots de plus en plus persistantes, le réalisateur a décidé de prendre la parole en mars dernier et de mettre les choses au clair. "Tout le monde a parlé de reshoots [demandés par Disney], mais nous n'en avons jamais fait. Je vais même vous dire : s'il n'y avait pas eu cette fusion, nous aurions refait ces prises de la même manière que les autres. Mais, nous n'avons pas pu les faire puisque le temps que la fusion soit terminée, tout le monde [du casting] avait vieilli", confie-t-il à Entertainment Weekly.

Cependant, comme il précise dans son interview, le film est enfin monté et terminé. Le réalisateur l'a même montré à aux acteurs et actrices principaux, comme Maisie Williams. "Le film est exactement celui que nous avons tourné. J'étais nerveuse quand ils ont parlé de nouvelles scènes et d'édition des images, je me suis dit que ça allait tout changer, mais honnêtement, il est tel que nous l'avons tourné", explique-t-elle à EW.



L'équipe de production soudée autour du projet

Dans tous les cas, le scénariste Knate Lee a jugé bon de reporter la sortie des Nouveaux Mutants, en expliquant à Empire Magazine : "D'une manière inédite, je pense que ce retard est bon pour nous. L'année dernière j'ai vu le plus grand et épique film de super-héros de tous les temps [Avengers : Endgame]. Cela aurait été impossible de faire mieux. Donc, je pense que cette période est idéale pour un film de super-héros plus intime et claustrophobe". Il poursuit, sûr de lui : "Et nous avons tant de première fois : nous sommes le premier film Marvel d'horreur, le premier à mettre en scène une romance homosexuelle... Même si nous sommes en retard... nous allons battre tout le monde".

Les nouveaux mutants offrent un twist horrifique aux X-Men Crédit : Fox

Quant à Maisie Williams, qui incarnera la mutante Wolfsbane, elle défend ce film, qui jouit d'une mauvaise réputation à cause de tous ces retards. Elle confiait ainsi en février 2020 à l'émission de Radio Times, lorsque le film avait été repoussé à avril 2020 : "Cela avait beaucoup à voir avec la fusion [le rachat de la Fox, qui détenait les droits d'exploitation des X-Men au cinéma, par Disney], et je pense que le film a souffert d'une mauvaise réputation et les gens pensaient qu'il était nul, mais honnêtement, je pense qu'il a été juste salement affecté par quelque chose que nous ne maîtrisons pas".



Maintenant que la fusion entre la Fox et Disney est acté, que le film est monté, il ne reste plus qu'à attendre que l'épidémie de coronavirus s'affaiblisse pour permettre la sortie du film le 28 août aux États-Unis.

> The New Mutants | Official Trailer | 20th Century FOX