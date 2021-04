"Game of Thrones" : qu'est devenue Rose Leslie (Ygritte) ?

Rose Leslie de "Game of Thrones" à "The Good Fight"

Rose Leslie de "Game of Thrones" à "The Good Fight" Crédits : HBO / AFP / Montage RTL.fr |

Rose Leslie de "Game of Thrones" à "The Good Fight"

publié le 19/04/2021 à 10:30

C'est l'histoire d'amour à l'écran qui est devenue réalité. Rose Leslie a vu sa vie toute entière bouleversée par la série Game of Thrones. Beaucoup de fans n'oublieront pas son personnage d'Ygritte, guerrière sauvage amoureuse de Jon Snow et morte dans des circonstances terribles. Peut-être l'une des rares histoires d'amour sincère et non-problématique de cette saga de fantasy sanglante qui fête les 10 ans de la diffusion de son premier épisode. Mais cette histoire a traversé l'écran puisqu'elle a épousé l'acteur Kit Harington qui incarne son cher et tendre à l'écran.

Les deux comédiens sont en couple depuis 2012 et ils se sont fiancés en 2017. Ils se sont mariés le 23 juin 2018 à Aberdeen en Écosse dans le château familial du père de Rose Leslie. Ce mariage a même interrompu le tournage de la saison 8 de Game of Thrones pour permettre à un grand nombre d'acteurs de la série, devenus des amis, d'assister à la cérémonie. Le 26 septembre 2020, l'actrice a annoncé via Instagram qu’elle attendait le premier enfant du couple.

Rose Leslie n'a pas attendu Game of Thrones pour exister dans le monde des séries. Le grand public l'a découverte dans la série Downton Abbey sous le costume de la jeune servante Gwen Dawson. Timide, effacée et romantique, son personnage était très éloigné de la chasseresse qui allait faire sa gloire. On l'aperçoit aussi dans les séries Vera, Utopia, 1666, Londres en flammes ou encore Luther. Son dernier grand rôle est celui de l'avocate Maia Rindell dans The Good Fight, le spin-off génial et politique de The Good Wife. Elle tient le rôle principal de la série signée Robert et Michelle King pendant les premières saisons avant de céder la lumière à la solaire Christine Baranski, transfuge de la série originale.

Si rose Leslie se consacre à sa vie familiale et à sa grossesse, elle a été annoncée sur plusieurs projets. au cinéma tout d'abord dans l'adaptation de Mort sur le Nil de Kenneth Branagh qui est attendu pour l'an prochain. On l'annonce aussi à l'affiche d'une série produite par la BBC : Vigil. Elle retrouvera un camarade de Game of Thrones : Stephen Dillane qui incarnait Stannis Baratheon. Une série qui nous plongera dans les arcanes des services secrets britanniques avec des disparitions mystérieuses et un sous-marin nucléaire sur l'échiquier...