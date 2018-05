Maître Gims, Slimane, Vitaa, Dadju et Naestro reprennent le titre "Bella Ciao"

publié le 23/05/2018 à 15:04

Au programme musical de cette semaine, on découvre tout d'abord une reprise totalement improbable. Cinq artistes de la scène urbaine revisitent le chant révolutionnaire italien Bella Ciao. Né au début du 20ème siècle, il est devenu un hymne à l'engagement : celui des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.



Le morceau a été remis au goût du jour par la série phénomène signée Netflix, La Casa De Papel. Le groupe de braqueurs en fait son cri de ralliement dans la série. Mais depuis quelques semaines, les reprises pullulent à l'image de celle qui pourrait bien devenir l'un des tubes de l'été. Vitaa, Dadju, Maître Gims, Naestro et Slimane proposent leur reprise commune de la chanson Bella Ciao.

Entre voix lyriques et rythmes urbains, le morceau disponible en téléchargement légal, est déjà numéro un des ventes.

Également dans l'actualité musicale

Léon Bridges sort son deuxième album Good Thing. Le chanteur texan âgé de 28 ans est le nouvel espoir de la soul music. Son premier opus Coming Home paru en 2015 lui avait permis de faire le tour du monde, et même de chanter devant Barack Obama. Plus éclectique et plus riche, ce deuxième album gagne en relief avec notamment une touche de blues et de funk. Leon Bridges chantera aux Eurockéennes de Belfort le 6 juillet et le 3 novembre au Trianon à Paris.



Autre nouveauté au rayon disques : la sortie de Fenfo de l'artiste malienne Fatoumata Diawara, nouvelle star de la world music. Elle est l'une des voix de Lamomali, l'épatant projet collectif de Matthieu Chedid. Dans ce nouvel opus, les onze morceaux sont très engagés. Ils évoquent le respect, l'humilité, la famille et surtout la question de la migration. Un album à découvrir le vendredi 25 mai prochain.