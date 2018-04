publié le 06/04/2018 à 17:22

Quatre syllabes et un refrain entêtant qui résonne encore dans toutes les têtes. Le clip de la chanson Despacito vient d'établir un nouveau record. Elle est devenue, mercredi 4 avril, la première vidéo à franchir la barre des 5 milliards de vues sur YouTube.



Après avoir été la vidéo la plus visionnée de l'histoire de la plateforme en août dernier, le tube de l'été 2017 signé Luis Fonsi et Daddy Yankee continue de squatter les ondes et les sites d'écoutes en streaming du monde entier. Avec un clip tourné dans le quartier populaire de La Perla sur l'île de Porto-Rico, le titre Despacito a été repris dans plusieurs langues mais aussi parodié dans de nombreuses vidéos.

En janvier 2017, la chanson aux influences pop et reggaeton s'impose "tout doucement" (titre de la chanson en espagnol) avant de devenir virale à la radio. Au mois d'avril de la même année, une nouvelle version avec l'artiste canadien Justin Bieber va permettre de donner un second souffle au tube, connaissant ainsi un succès fulgurant.

En tête des ventes de disques pendant douze semaines aux États-Unis, Despacito est la première chanson espagnole à atteindre ce rang depuis la Macarena en 1996.

> Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee