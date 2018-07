publié le 06/07/2018 à 16:55

Le public était visiblement conquis lors de sa venue. Le chanteur, Jérémy Frérot, a interprété deux chansons, dans le Grand Studio RTL, parmi lesquelles, son single Revoir, une touchante mélodie, qui nous transporte pendant plus de trois minutes. Celui qui avait, avec le duo Fréro Delavega, été repéré dans l'édition 2014 de The Voice, se lance, seul, pour la première fois.



En contrat avec le label Six et Sept, de Pascal Nègre, le chanteur de 28 ans tentera de faire mieux que ses deux premiers albums en duo, qui ont cumulé, réunis, plus de 900.000 ventes.

Guitare acoustique, et voix toujours aussi chaleureuse, le mari de l'ancienne nageuse, Laure Manaudou, a également chanté Le Cœur éléphant. Jérémy Frérot se produira le 12 décembre prochain, à Paris, sur la scène de la Cigale.

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Le groupe Theo Lawrence & The Hearts, nous a aussi fait vibrer avec les chansons Heaven To Me et That's How I Got To Memphis. Ces cinq jeunes garçons originaires de Gentilly, en banlieue parisienne, ont écumé les petites scènes avant de sortir leur tout premier disque, en printemps dernier, intitulé Homemade Lemonade.

Homemade-Lemonade Crédit : Labels BMG - Gentilly Potion

La chanteuse phénomène Clara Luciani a également interprété ses titres, Blue Jean et La Grenade, extrait de son premier album solo, Sainte-Victoire, sorti en avril 2018. Voix grave et assurée, la jeune artiste de 25 ans, a su imposer un style lui étant propre, qui n'a pas manqué de plaire au public du Grand Studio RTL.



Pochette d'album de Clara Luciani Crédit : Label Initial Artist Services

Enfin, le nouveau visage de la soul, Tiwayo (retenez bien son nom), nous à clairement séduit, lors de sa prestation, avec deux chansons, What a Wonderful World (de Louis Armstrong) et Wild. Nourrie par le blues, le gospel, le rock ou bien encore le reggae, le jeune artiste ne manque décidément pas d'argument pour nous séduire.



Tiwayo chante dans le Grand Studio RTL Crédit : RTL.fr

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.