VIDÉO - Toto : "Africa", un classique entre chanson engagée et introspection

C'est probablement la chanson la plus emblématique de Toto. Africa, l'un des singles de l'album Toto IV sorti en 1982, résonne encore dans toutes les têtes comme l'un des titres majeurs de l'histoire du rock. Grâce à sa mélodie entêtante mais sûrement aussi à cause de son texte onirique.

La chanson est née sous la plume de David Paich, claviériste et chanteur de la formation. Et selon le musicien, le titre lui a été inspiré par un sentiment d'impuissance et de colère devant la difficulté de vie des enfants en Afrique : "Tout a commencé au moment où des spots pour l'UNICEF étaient diffusés à la télévision, qui montraient des enfants et des familles vivant dans la pauvreté", a raconté le musicien en 2013, dans une interview pour Music Radar.

"La première fois que j'ai vu ça, ça m'a profondément choqué." Dans le livret qui accompagne leur best-of Best Ballads, il s'est remémoré avoir "essayé d'imaginer comment [il] se sentirait s' [il] y était et ce qu' [il] ferait", poursuit-il.

Une autocritique pour un hit évident

Malgré cette genèse, inspirée par la misère du Tiers-monde, cette chanson de Toto n'est pas qu'un texte engagé. Comme l'a expliqué David Paich dans une interview pour Song Facts , les paroles "Je cherche à guérir ce qu'il y a à l'intérieur, terrorisé par cette chose que je suis devenu" sont lourdes de sens. "Il s'agit en quelque sorte d'une métaphore, parce qu'à l'époque, j'étais si immergé dans mon travail, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, que par moments j'avais l'impression de devenir victime de mon travail. Ce passage contient quelques éléments autobiographiques : être consumé par son travail, ne pas avoir le temps de se marier et de fonder une famille, toutes les choses que les autres personnes de mon âge faisaient à cette époque", révèle-t-il.