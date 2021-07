VIDÉO - Texas : "I Don't Want A Lover", le coup d'essai gagnant d'un groupe culte

En janvier 1989, une nouvelle chanson aux accents rock et country envahit les ondes. I Don't Want A Lover, tout premier single du groupe écossais Texas, part à la conquête de ses futurs fans. Ce premier titre rencontre un énorme succès à travers l'Europe. Un triomphe confirmé par les ventes de Southside, leur premier album, qui sort deux mois plus tard. Un coup d'essai gagnant pour un groupe qui vient de se former. Menée par la chanteuse Sharleen Spiteri et le guitariste John McElhone, la formation n'a pas tâtonné trop longtemps avant de trouver son style, et encore moins son public.

C'est en 1986 que Texas voit le jour, sous l'impulsion de John McElhone. Fort d'une expérience au sein d'autres groupes (Altered Images et Hipsway), le musicien fait passer une audition à Spiteri. Alors âgée de 19 ans, elle travaille comme coiffeuse à Glasgow et cherche à percer dans la musique. Selon Songfacts, I Don't Want A Lover serait la toute première chanson que les deux artistes auraient composée ensemble. Ouvrant la voix à plus d'une décennie d'autres tubes inoubliables, comme Say What You Want, Summer Son ou encore Black Eyed Boy.

Après une interruption de quelques années, qui permet à Sharleen Spiteri de sortir deux albums en solo, le groupe se reforme en 2011. Leur dernier album studio, Texas 25, est sorti en 2015. Un disque qui célèbre leurs 25 ans de carrière, et dans lequel le groupe revisite ses classiques. Dont, évidemment, I Don't Want A Lover, son plus grand tube.