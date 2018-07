publié le 29/11/2016 à 15:30

"Il était une fois, toi et moi..." Des paroles connues de tous et qui ont traversé les générations. Michel Polnareff s'apprête à sortir un nouvel album, un live enregistré le 14 juillet dernier à l'Olympia lors d'un concert exceptionnel. Un cadeau qui devrait ravir les fans et les collectionneurs. Le disque sera dans les bacs le 2 décembre.



Le chanteur aux célèbres lunettes blanches avait quitté la scène durant 34 ans, avant de revenir en 2007, puis en 2016 à l'occasion d'une tournée française d'une quarantaine de date. Le premier extrait de l'album live de Michel Polnareff est l'incontournable Lettre à France. Une chanson mythique, écrite par Jean-Loup Dabadie et sortie comme single en 1977. Une balade qui ne laisse personne indifférent. Alors "en exil" aux États-Unis, le musicien y exprime sa nostalgie pour la France.

Le tube fera bien évidemment partie des titres de l'album live à l'Olympia. C'est à l'occasion de sa tournée française que le chanteur a fait une halte dans la salle parisienne le jour de la fête nationale. Un concert joué à guichets fermés qui donne lieu à ce nouvel opus, attendu le vendredi 2 décembre.