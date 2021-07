VIDÉO - Louise Attaque : "Ton Invitation", le tube resté près d'un an au Top 100

Il s'agit d'une époque où le seul moyen de se procurer une chanson était d'acheter son disque. Un temps où les adolescents restaient près de leur radio en attendant le moment où passerait le titre qu'ils affectionnaient. Une ère révolue, durant laquelle Louise Attaque a émergé. Leur néo-punk torturé, plus folk que rock, porté par l'inimitable voix désabusée de Gaëtan Roussel, trouve immédiatement son public. Leur premier album éponyme, sorti en 1997, est un triomphe. Y figurent des titres devenus cultes, tels que Léa, J'T'Emmène au vent... et Ton invitation.

Ce texte désenchanté, dans lequel le groupe raconte une rencontre amoureuse peu convaincante, est un phénomène qui tient sur la durée. Si bien que le titre reste près d'une année entière dans le Top 100 des meilleures ventes en France. Comme le rappelle le site Les Charts, Ton invitation investit le classement à la 17e place en avril 1998 pour ne le quitter qu'en février suivant, en 98e position.

Une consécration qui jouera son rôle aux Victoires de la musique de 1999, durant lesquelles le groupe remporte le titre de groupe de l'année. Dix-sept ans (et seulement quatre albums studio) plus tard, Louise Attaque est l'un de ces groupes auxquels plusieurs générations vouent un culte : leur grand retour en février 2016, avec l'album Anomalie, a provoqué l'émoi des fans et s'est imposé comme un événement.