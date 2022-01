Victoires de la Musique 2022 : Orelsan et Clara Luciani dominent les nominations

Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré va-t-il être sacré ? Qui remportera une Victoire de la musique cette année ? Les noms des artistes francophones sélectionnés pour remporter une précieuse statuette a été dévoilé ce lundi 10 janvier 2022.



Orelsan et Clara Luciani, cités chacun dans quatre catégories, dominent les nominations des 37es Victoires de la musique, révélées lundi soir. Les deux artistes postulent pour les trophées de l'artiste (masculin et féminin), album, chanson et création audiovisuelle.

Cette nouvelle édition des Victoires de la musique a toujours pour ambition de récompenser les meilleurs de la scène musicale francophone. La cérémonie aura lieu le 11 février depuis la Scène Musicale. Une cérémonie qui sera comme le veut la tradition un concert et une émission de variété.