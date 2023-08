Vianney et Zazie en duo : découvrez leur titre "Comment on fait"

Après Mika et Ed Sheeran, le chanteur Vianney s'offre un nouveau duo. Cette fois, l'auteur-compositeur-interprète de 32 ans donne de la voix au côté de Zazie dans la chanson Comment on fait. Un single dévoilé ce vendredi 18 août. Les deux artistes se sont rencontrés dans la saison 12 de The Voice, où ils occupaient deux des quatre fauteuils des coachs.



Leur complicité a permis d'aboutir à ce nouveau titre, annoncé de concert par le duo sur Instagram. "Elle a posé ses conditions, on a tenté, on a affiné, on a peaufiné, on a terminé", a écrit Vianney mercredi 16 août dans une publication sur son compte, assortie d'une photo où il pose avec Zazie.

Les deux stars de chanson française ont partagé, dans la foulée, quelques extraits de leur collaboration. Dont un premier enregistrement, ou encore message rédigé par Zazie à l'attention de Vianney : "Si jamais on ne pond rien de bien (ça arrive) ou si moi, comme toi, pense que c’est un peu bof, un peu pas terrible, un peu pas assez formidable, on se le dit, sans chichi, même si on n’est pas tout à fait d’accord ?", demandait l'interprète de Zen début août.

Un avant-goût de l'album de duos inédits que Vianney sortira à l'automne prochain.