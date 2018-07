publié le 31/10/2016 à 09:29

C'est une information RTL : Tini alias (autrefois) Violetta, star de la série Disney du même nom, revient en France pour une tournée avec RTL. On savait que Martina Stoessel qui chante désormais sous son diminutif "Tini" devait entamer en 2017 une grande tournée mondiale baptisée Got Me Started que l'on va traduire par "Mes débuts" en passant par l’Europe avec 60 dates, l’Allemagne, l’Autriche la Suisse, l’Italie, la Cologne et la Hongrie. Ce matin, nous sommes heureux de vous annoncer que Tini passera donc par la France du 25 avril au 30 avril.



La chanteuse argentine débutera cette tournée de 5 dates par le Zénith de Lille le 25, puis Strasbourg le 26 avril, Montpellier le 28 avril, Lyon le 29 avril et Paris le 30 avril. Elle ne cache pas qu'elle a un peu la pétoche quand même parce qu'elle sera seule en scène avec ses chansons, il n'y aura plus toute la bande de copains de la série Violetta. "Je suis très heureuse et très excitée par tout ça, avec un mélange de nervosité et d'attente. Je vais voir comment ça va se passer, mais je ne ressens que du pur bonheur", explique Martina Stoessel.

Des concerts pour les fans

Depuis la fin de la série la star de Disney a donc sorti un album, baptisé Tini. Ce sont ses créations qu'elle chantera dans cette tournée mais pas seulement. "En fait, il y aura beaucoup de Tini parce que ce spectacle porte mon nom. Il y aura beaucoup de titres de mon disque et des reprises. Mais, il y a un moment où le public et moi on se souviendra de Violetta et nous chanterons ces titres qui ont marqué ma vie et qui ont également marqué la vie de beaucoup d'enfants", poursuit l'artiste. Tini sera en concert avec RTL du 25 au 30 avril 2017. La billetterie pour ces 5 dates ouvre le 4 novembre à 10 heures.

