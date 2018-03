publié le 29/04/2016 à 10:06

"Ne l'appelez plus Violetta !" Désormais, Martina Stoessel, la star mondiale des petites filles de 5-13 ans, s'appelle Tini. Le 4 mai elle sera à l'affiche du film Tini, la nouvelle vie de Violetta et sort ce 29 avril son album solo Tini. La jeune femme est à un tournant de sa vie, elle laisse derrière elle le personnage de Violetta... Si vous ne connaissez pas, la série de Disney, sachez qu'elle racontait les aventures d'un groupe d'ado dans une école de musique en Argentine. Tous rêvaient de devenir des stars Violetta a eu une dizaine de millions de téléspectateurs.





La série est terminée après 3 saisons. "C'est un adieu mais aussi un commencement. Tout est allé très vite", confie Martina Stoessel. Alors Disney a décidé d'offrir une transition à ces jeunes artistes : un film nommé Tini, la nouvelle vie de Violetta. On retrouve tout le casting de la série et un bel Espagnol qui va faire chavirer les cœurs. Tini part s'exiler en Italie dans une maison pour "artistes en plein doute"... C'est très joliment filmé, les décors sont sublimes, l'histoire tient la route. On passe un bon moment. Quant à son album Tini, Martina Stoessel y chante en anglais, à la différence de la série.