Lancés, dans une course effrénée contre le temps qui passe, les utilisateurs de smartphone ont trouvé dans la fonction "accélérée" de WhatsApp un véritable allié. Celui-ci permet d'écouter les messages vocaux envoyés sur cette application en vitesse 1,5 ou 2. Une option qui peut s'avérer utile pour écouter son ami raconter sa journée, voire pour écouter un podcast sur certaines plateformes.

Mais voilà que depuis quelques années, la tendance s'est étendue à l'industrie musicale, et ce, en lien avec le développement de TikTok. Pour créer des vidéos plus courtes ou plus dynamiques, les internautes usent et abusent de l'option "accélérée" ou "sped up". Et ces nouveaux "mixs" cartonnent. "Je n'en crée pas moi-même, mais j'utilise ceux qui sont dans le top des tendances et ce sont souvent des sons entraînants", témoigne ainsi Fostine, qui compte un millier d'abonnés sur le réseau social.

À tel point que des chaînes spécialisées sont apparus et ont trouvé leur public. Le compte @speedsongfrench971, spécialisé dans les chansons françaises, compte ainsi plus de 347.000 mentions "j'aime".



Des remixes parfois davantage écoutés que l'original

Et le succès va aujourd'hui au-delà de TikTok puisque la mode des "sped up" s'est aussi emparée de Youtube et Spotify ou certains artistes proposent parfois d'eux-mêmes des versions accélérées de leurs chansons. Des remixes qui sont souvent davantage écoutés que la chanson originale et qui permettent aux artistes d'engranger des vues supplémentaires. Jason Derulo a ainsi mis en ligne une version "sped up" de son titre Whatcha Say 15 ans après sa sortie.

Seulement, certains labels et artistes déplorent cette nouvelle mode. Emmanuel de Buretel, dirigeant du label Because, a ainsi regretté sur France Inter que "toutes ces copies commencent à polluer, à parasiter, car la plupart de ces sped up sont faits sans accord [et] sans base juridique".

Mais au-delà de ces questions juridiques, cette nouvelle manière de consommer du contenu audiovisuel, toujours plus vite et en plus grande quantité, interroge sur la manière de produire. Faut-il faire des sons plus courts ? Toujours plus remixés et accélérés au détriment de la beauté d'une voix ? TikTok bouscule définitivement les pratiques...



