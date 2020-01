publié le 09/01/2020 à 20:00

Si la planète a dansé sous les boules à facettes, rares sont les pays qui ont vraiment produit du disco : les États-Unis, l’Allemagne, et la France. Avec notre invité le journaliste et commissaire de l’exposition consacrée au Disco Français au Musée de la Sacem Jean-Pierre Pasqualini, on découvre le disco Made in France dont les têtes d’affiches sont les Village People, Claude François, Cerrone, Dalida, Patrick Hernandez ou encore Sheila.

Musicalement, qu'est-ce que le disco ? Quels sont les tubes incontournables du disco français ? Comment Charles Aznavour s'est-il lui aussi mis à faire du disco ? Saviez-vous que même Tino Rossi a chanté du disco ?

Notre invité Jean-Pierre Pasqualini nous parlera également de Serge Gainsbourg, qui s'est lui aussi, tendance oblige, essayé au disco, ou encore de l'actrice Claudia Cardinale !

à voir : Le disco français, exposition en ligne sur le site internet du musée de la Sacem.