"The Beatles Get Back", le sublime documentaire signé Peter Jackson

Dans The Beatles Get Back, une minisérie diffusée sur Disney +, Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des anneaux revient sur les derniers jours du groupe mythique. Get Back, c'est un projet initié par Paul McCartney, qui se déroule sur un mois dans la vie des Beatles. Janvier 1969. McCartney se dit : "on va faire une émission de télé et on va faire trois semaines enfermé dans un studio à Twickenham pour écrire des chansons d'un nouvel album qu'on va présenter en direct à la télévision le 22 janvier".

Il se trouve que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Au bout de quinze jours, tout le monde se met sur la tronche. Harrison manque de quitter définitivement le groupe. Ringo décide de partir. Ils prennent une semaine de vacances. Ils reviennent pour la dernière semaine du mois de janvier. Et là, ils se mettent dans les sous-sols de Apple Corp, cette fameuse boutique hippie qu'ils avaient achetée et qui n'a jamais marché. Dans les sous-sols, il y avait un studio et ils finissent par donner le fameux concert, le Rooftop Concert, qui a lieu le 30 janvier 1969. On a tous vu les images de ce concert avec un musicien afro-américain qui s'appelle Billy Preston. Tout ça est filmé par un type qui s'appelle Michael Lindsay Hogg. Il a deux caméras. Il a coupé la lumière rouge donc ils ne savent jamais quand ils sont filmés.

Images sublimes

Les Beatles vont se séparer. Les bandes vont être données à un type qui s'appelle Phil Spector, qui va en faire un album qui va sortir au printemps 1970. Ce sera Let It Be. Ensuite, les Beatles se retrouveront pour faire, un dernier album s'appellera Abbey Road. Ces images vont être montées et ça va devenir le documentaire Let It Be, qui est abominable. On y voit la fin des Beatles, Yoko Ono qui est collée à John, etc. Et puis ça va traîner. Et enfin, à un moment, on va se dire ces bandes, on les met de côté, puis on attend.

Elles ont été remastérisées et proposées à Peter Jackson en 2017, qui a passé quatre ans dessus pour ses 60 heures de rush et en faire trois fois 2 heures d'un documentaire. Les images sont sublimes.

"John a toujours été le leader des Beatles. C'était son groupe. Il l'a créé, nous confie Peter Jackson. Ce qui est vrai à propos de Paul, c'est qu'on doit se souvenir que leur manager Brian Epstein était décédé en 67 et qu'il avait décidé de ne pas le remplacer. Ce qu'on voit dans le documentaire, c'est le résultat de tout ça. Deux ans et demi plus tard, ils n'ont plus personne pour les diriger, pour organiser leur travail. Paul se retrouve avec tout ça sur les épaules et on ne peut pas dire que ça lui fasse plaisir."