publié le 21/09/2018 à 12:40

C'est une place qui fait entrer les artistes dans l'histoire, du moins dans l'histoire américaine. La mi-temps du Super Bowl, le match de l'année pour qui apprécie le football américain, est traditionnellement un spectacle. Un spectacle à la télévision avec des publicités hors de prix et des bandes-annonces spectaculaires et un spectacle dans le stade.



D'après des sources multiples du magazine américain Variety, c'est le groupe mené par Adam Levine, Maroon 5, qui devrait se charger du show de l'édition 2019. Une performance stylistiquement plus proche de celles de Justin Timberlake et Bruno Mars que des stars Lady Gaga ou Beyoncé, note Variety. Ni le groupe, ni la NFL n'ont confirmé officiellement l'information.

Le groupe va rejoindre une liste impressionnante d'artistes qui ont tous à leur façon enflammé les États-Unis : Bruce Springsteen, Madonna, ColdplayPaul McCartney, U2, The Who, Prince, Katy Perry, les Black Eyed Peas, Michael et Janet Jackson et même Ella Fitzgerald en 1971.

Le Super Bowl aura lieu à Atlanta dans le Mercedes-Benz Stadium, le 3 février 2019.