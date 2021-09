Sarah Dash, la chanteuse du tube "Lady Marmalade", est décédée

Elle était devenue célèbre grâce au tube Lady Marmalade. La chanteuse, membre du groupe Labelle, Sarah Dash, est décédée lundi 20 septembre, à l'âge de 76 ans. Pour l'heure, la cause de son décès n'a pas été communiquée. Sarah Dash aurait toutefois indiqué à sa famille ne pas se sentir bien, ces derniers jours.

"Nous étions ensemble sur scène pas plus tard que samedi, et c'était un moment si spécial et puissant. Sarah Dash était une âme incroyablement talentueuse, belle et aimante", a réagi dans un communiqué, une des membres du groupe américain, Patti LaBelle, rapporte BFMTV. "J'ai le cœur brisé", a-t-elle également confié.

Le groupe Labelle était également composé de Nona Hendryx. Le trio avait réussi à grimper à la tête du classement Billboard avec la chanson Lady Marmalade, reprise notamment par Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink et Mya pour la bande-originale du film Moulin Rouge, en 2001.

Sarah Dash a sorti quatre albums solo

Née en 1945 dans le New Jersey, Sarah Dash a entamé une carrière solo après la séparation du trio Labelle, qui a changé à plusieurs reprises de nom. Le groupe a réalisé six albums dans les années 1970, dont le plus célèbre, Nightbirds, en 1975. Entre 1978 et 1988, Sarah Dash a sorti quatre albums. En 2008, la chanteuse américaine participe avec les deux autres membres du trio Labelle à un album de retrouvailles, intitulé Back To Now.

Sarah Dash a par ailleurs posé sa voix sur l'album des Rolling Stones, Steel Wheels. Elle est également partie en tournée avec le groupe.