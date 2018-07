publié le 29/12/2017 à 12:28

Le monde du classique a été marqué par des moments forts en 2017, à commencer par les grandes voix de l’année. Deux voix masculines notamment qui ont été au sommet de leur art : l’Allemand Jonas Kaufmann, ténor munichois, et le Français Philippe Jaroussky.



En 2016, Kaufmann avait annulé tous ses spectacles pour des raisons de santé, il avait un hématome aux cordes vocales assez inquiétant, et les critiques avaient été vives. Il lui avait été reproché de faire "sa diva". Mais 2017 a signé le retour en grâce et en forme de la star allemande. Jonas Kaufmann était en janvier dernier sur la scène de l’Opéra Bastille dans Lohengrin de Wagner, il a été largement ovationné, et ce fut la même chose, toujours à Bastille il y a deux mois pour Don Carlos de Verdi. Son timbre ombrageux et ses aigus gracieux ont récoltés tous les éloges. Aujourd’hui, tout va bien, il n’a rien perdu de son humour et a sorti cette année un album d’air d’opéras français.

Autre voix lyrique en pleine forme entendue cette année, le contre-ténor Philippe Jaroussky. Ce qui l’a beaucoup occupé cette année, c’est la création de son Académie. Ouverte en septembre à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), elle est un coup de pouce aux jeunes musiciens. D’une part des petits, de 7 à 12 ans : grâce à des mécènes ils ont reçu gratuitement un instrument et ont entamé un apprentissage de 3 ans.

D’autre part, de jeunes talents tout juste sortis du conservatoire, pour les aider à entrer dans la vie professionnelle avec les premiers concerts, les agents et tout ce qui va avec. Jaroussky a également sorti un nouvel album entièrement consacré à Handel.

La révélation : Lucienne Renaudin Vary

Une femme n’a pas eu besoin de Philippe Jaroussky pour faire parler d’elle, c'est la trompettiste Lucienne Renaudin Vary. En effet, sa victoire de la Musique comme Révélation Soliste en février dernier lui a mis le pied à l’étrier. Depuis, ce petit bout de femme de 18 ans donne encore plus de concerts et son premier album a séduit aussi bien les critiques que le grand public.