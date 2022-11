Qui était Takeoff, rappeur abattu lors d'une fête d'Halloween à Houston ?

Dans la nuit de lundi à mardi 1er novembre, le rappeur Takeoff est mort dans une tué par balle à Houston au Texas peu après 2h30 du matin lors d'une fête d'Halloween. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore claires à l'heure actuelle, mais des coups de feu auraient éclaté et Takeoff, touché à la tête ou près de la tête, est mort sur le coup. Deux autres personnes ont été touchées et conduites à l'hôpital.

Né le 18 juin 1994 en Géorgie, Takeoff était connu pour sa participation au groupe de rap Migos avec son oncle Quavo et son cousin Offset, qui les a depuis quittés et est aujourd'hui marié à la rappeuse américaine Cardi B.

Le groupe Migos, originaire d'Atlanta, s'est fait connaître en 2013 avec son tube "Versace" que le rappeur canadien Drake avait remixé. Mais c'est le titre "Bad and Boujee" en 2016 qui les propulse en tête des ventes grâce à la société de production de hip-hop Coach K, qui a popularisé le rap venu du sud des États-Unis, par rapport aux rappeurs originaires du nord et de l'ouest du pays.

Lors de nombreuses interviews accordées à la presse spécialisée aux États-Unis, Takeoff évoquait son "plaisir" et son "amour" pour le rap. Et de retour de concerts en Europe, où il est bien moins connu, il s'était dit impressionné par l'accueil des fans. "Ils ne parlent pas l'anglais mais ils connaissent toutes les rimes, toutes les paroles (...) On a joué "Versace", j'ai brandi le drapeau de Paris et tout le bâtiment (du concert) est devenu dingue comme s'ils avaient marqué un but au foot", avait raconté le rappeur au magazine Rolling Stone.

