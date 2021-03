publié le 29/03/2021 à 07:30

En avant vers le futur est le titre d’un livre témoignage que l’acteur américain Michael J. Fox publie aux Editions Kero. Il se confie en exclusivité radio pour RTL.

Et tout d’abord un rappel : Michael J. Fox, c’est le comédien qui incarne Marty, l'intrépide voyageur du temps, dans la trilogie culte Retour vers le futur. 3 films qui font de Michael J Fox la jeune star incontournable de Hollywood dans les années 80. Il est au sommet de sa gloire en 1991, vient de tourner avec Brian de Palma dans Outrages quand il apprend qu’il souffre des premiers signes de Parkinson. Son livre En avant vers le futur revient sur la manière dont la maladie a changé sa vie et sa carrière.

"Ça a tout changé côté carrière car on m’a dit que je pouvais encore espérer travailler dix ans. Je n’avais que 29 ans et des tas de trucs signés à faire. Avant cela, je voulais être sur tous les coups : Outrages, Mars attack, je me sentais capable d’oser des choses. Quand j’ai été diagnostiqué, je me suis dit : 'Bon, il me reste 10 ans à bosser, j’ai 3 maisons, une famille, des tas de choses à gérer' et ça a changé ma manière de voir les choses", explique le comédien.

> Retour Vers Le Futur – Bande Annonce VF – 1985

L’acteur poursuit son parcours, enchaine les films et les séries, (il sera récompensé 3 années de suite pour son rôle de chef de cabinet du maire de New York dans Spin city), mais son état se dégrade au milieu des années 90. Michael J. Fox le raconte dans son livre : il décide alors de quitter la série et de ralentir le rythme : il tourne encore un peu mais très rarement.

Quel est son état de santé aujourd'hui ?

La maladie suit son cours avec ses hauts et ses bas, ses mieux et ses pires... Le livre commence d’ailleurs par le récit saisissant d’une chute chez lui à New York un matin alors qu’il est seul dans son appartement de Manhattan. Mais à aucun moment dans tout son récit Michael J. Fox ne se plaint pas : il est là pour témoigner, pas pour se poser en victime. "Je ne me sens victime de rien du tout. Je dirais plutôt que je me suis remis en question à cause de cette maladie et qu’elle m’a vraiment compliqué la vie. Je fais d’ailleurs le parallèle avec la pandémie actuelle : tout le monde souffre et doit composer avec la misère qui s’est abattue sur nous", décrit-il.

En route vers le futur, c’est aussi une vraie preuve de résilience où le comédien aujourd’hui âgé de 59 ans évoque avec honnêteté, lucidité et courage ce mal qui l’accompagne depuis maintenant 3 décennies. "Il n’y a toujours pas de traitement à ce jour, il faut faire avec. Vous devez vivre en paix avec la maladie, l’accepter en tant que réalité afin de pouvoir avancer (...) C’est au-delà du courage : c’est de l’adaptation ! Pouvoir se laisser porter, continuer... Quand vous accepter de le faire, ça règle une partie du problème".

Un message adressé à ceux qui souffrent de Parkinson

Son livre est donc un message directement adressé à ceux qui souffrent de Parkinson à la fois honnête et franc, l’auteur-acteur n’y cache rien des moments difficiles qui touchent celles et ceux atteints mais il leur donne aussi de l’espoir. "Au début, les effets sont minimes, infimes. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, ni quelle forme prendra la maladie ou ce qu’on peut faire. Mais, les réponses finissent par arriver mais en prenant le temps de respirer, tu pourras envisager les choses une par une. Je sais moi que l’on apprend jour après jour !", poursuit Michael J. Fox.