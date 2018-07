Portraits croisés de Noël Goldman/Cabrel

publié le 25/12/2017 à 20:00

Jean-Jacques Goldman croise Francis Cabrel.

Nous avons décidé d'intituler cette émission Portraits Croisés. Pendant deux heures, le dimanche, nous revisiterons en parallèle la carrière de deux chanteurs. Vous vous souvenez peut-être du générique de cette série télé à succès dans les années 70 : Amicalement votre ?… Et bien, c'est ce qui nous a inspirés.

Le barde et le fabricant de tubes

Aujourd'hui, deux discrets qui ont choisi de vivre leur carrière et leur famille loin des paillettes du show business et du tumulte parisien : Francis Cabrel, le barde d'Astafort et Jean-Jacques Goldman, le plus grand fabricant français de tubes.

De l'enfance aux débuts, de la vie de famille aux premiers succès, de l'engagement à l'exil, je vous propose, sur RTL, le portrait croisé de deux Grands. Francis Cabrel et Jean Jacques Goldman.

Discrètement vôtre.

Jean-Jacques Goldman lors d'un concert des "Enfoirés" à Strasbourg le 15 janvier 2014 (illustration). Crédit : AFP / PATRICK HERTZOG