David Hallyday est de retour. Le chanteur vient de publier Le temps d'une vie, son dixième album studio, qui paraît avec une pause de 6 ans. David Hallyday avait tenté un retour l'an dernier avec un groupe, Mission Control. Le disque n'était finalement pas sorti. Ce qui explique peut-être la couleur de ces 10 chansons inédites. Un retour aux fondamentaux. David Hallyday retrouve l'énergie de ses premiers tubes.





David Hallyday a composé toutes les musiques dans son studio, chez lui à Londres. Les textes sont signés Arno Santamaria ou Pierre-Dominique Burgaud. Et entre les lignes, le chanteur se raconte : "Tout au fond, on est infiniment seul" chante-t-il. Ou encore "Il n'y a rien que l'on gagne/Si on y perd la vie".

À 50 ans - depuis le mois d'août - David Hallyday a-t-il eu envie de faire le bilan ? Réponse de l'artiste. "Je ne pense pas que ce soit une question d'âge, je pense que c'est une question de moment. On a peut-être plus envie de se livrer, on a moins peur peut-être, finalement, de ce que les autres pensent. Parce qu'on vit, finalement, dans une société où le regard de l'autre est très important. Je voulais parler du lâcher-prise, un moment de recul."

Passionné

Le chanteur a-t-il été auparavant trop ambitieux ? "Je me suis rendu compte, et ça m'est arrivé aussi, que quand on essaie d'atteindre des sommets insurmontables, on est souvent déçu et c'est là qu'on peut devenir amer, aigri, jaloux, analyse David Hallyday. Bien sûr que j'ai eu des rêves grands, peut-être trop grands. C'est normal, aussi, quand on est pris par ce qu'on fait et qu'on est passionné. On rêve toujours du plus gros, du meilleur, et puis après, tu te fais une raison. 'Si ma route n'était pas celle-là mais une autre, c'est très bien aussi.'" À ses enfants, il dit : "Aime ce que tu fais d'abord, et après, on verra."



David Hallyday chantera à la Maroquinerie à Paris le 12 décembre prochain.