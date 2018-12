Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 28/09/2018 à 09:15

Mylène Farmer qui a déjà dévoilé trois extraits de son onzième album studio, Désobéissance (Rolling Stone, N'oublie pas en duo avec la chanteuse LP et enfin Sentimentale) est l'invitée exceptionnelle de RTL le 3 octobre, dans Laissez-vous tenter, à partir de 9 heures. L'entretien prévu le 2 octobre a été reporté en raison du décès de Charles Aznavour.



En exclusivité pour RTL, l'artiste se livrera sur sa collaboration avec le DJ français Feder pour sept de ses douze titres, son univers musical, ses projets et ses envies. Processus d'écriture, sens de ses nouveaux textes, choix visuels et nouvelles collaborations, comme celle avec la jeune Julia, ne manqueront pas d'enrichir le dialogue avec Mylène Farmer.

La chanteuse, toujours très discrète et rare dans les médias, est interrogée par Anthony Martin et Yves Calvi autour de la table de l’émission culturelle la plus écoutée de la radio.