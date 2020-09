Motörhead : Zégut raconte son incroyable soirée avec Lemmy au Bus Palladium

publié le 10/09/2020 à 07:15

Avec sa gueule Lemmy Kilmister aurait pu faire du cinéma, jouer dans un film de cow-boys ou de malfrats. Mais le chanteur de Motörhead n'était pas qu'une "gueule". Il commence tôt dans la musique comme technicien des guitares pour Jimi Hendrix. Puis il rejoint le groupe psychédélique Hawkwind et fonde finalement son groupe : Motörhead dans la deuxième partie des années 70.

Francis Zégut a interviewé plusieurs fois Motörhead dans les années 80. Mais l'animateur de RTL2 a un souvenir très particulier et personnel avec son chanteur. À cette époque, il sort beaucoup dans les bars, et un jour rencontre Lemmy par hasard. Zégut l'emmène au Bus Palladium, un club parisien où il allait souvent, et lui fait découvrir les dernières nouveautés dénichées dans les magasins de disques de l'époque, Champs Disques ou Clémentine.

Le Bus Palladium avait eu la bonne idée d'installer deux bornes d'arcade de jeux vidéo à l'intérieur du club. Pong et Space Invaders. Et quand Lemmy le découvre, lui qui était fou de jeux vidéo, de baby foot et de flipper, il n'a pas pu résister. Le musicien s'est mis derrière une borne et a joué jusqu'à 6 heures du matin.

>> Memories by Zégut, une série de 6 podcasts exceptionnels, présenté par Francis Zégut. L'animateur de RTL2 revient sur les groupes qui l'ont marqué (Metallica, AC/DC, Sigur Rós), partage des anecdotes incroyables, se livre comme jamais. Le Gandalf des ondes vous embarque dans un périple musical pied au plancher.