publié le 17/08/2018 à 08:16

Une immense vedette s'en est allée. La reine de la soul Aretha Franklin est décédée jeudi 16 août. Elle avait 76 ans. "C'est vraiment une très grande chanteuse du XXe siècle qui nous quitte. (...) C'est quelqu'un qui a eu une importance musicale colossale, une chanteuse atypique. C'est très touchant ce qu'il se passe", réagit le critique musical Philippe Manœuvre, invité de RTL ce vendredi 17 août.



"C'est quelqu'un qui a une importance considérable, au niveau du féminisme. C'est elle qui chante la chanson Respect, c'est elle qui chante Think et pourtant cette chanteuse magique, merveilleuse, intense, est très très mal connue en Europe", déplore Philippe Manœuvre.

Les débuts d'Aretha Franklin n'ont pas été simples. "Elle a commencé chez Colombia, raconte le critique musical. Là, elle enregistre huit albums qui n'ont aucun succès. On lui fait chanter du gospel ou du jazz... Elle ne trouve pas son public. Quand elle signe chez Atlantic, qu'ils ont l'idée de l'emmener enregistrer chez Ottis Reding, à Memphis, dans le sud des États-Unis, là, le déclic est instantané. C'est comme si on amenait du kérosène sur le feu, ça explose".

Les hommages affluent

Outre la musique, pour laquelle elle laisse des trésors inestimables, Aretha Franklin a contribué, rappelle Philippe Manœuvre, à écrire l'histoire des États-Unis. "C'est la lutte pour la reconnaissance des droits civiques, car aux États-Unis il y avait peu de noirs qui passaient à la télévision avant Aretha Franklin et James Brown", explique le journaliste. "On perd une chanteuse exceptionnelle, quelqu'un d'unique. Un bout du XXe siècle."



Dès l'annonce de sa disparition, les hommage d'anonymes et de stars se sont multipliés. Barack Obama, Elton John, Diana Ross ou encore Paul McCartney ont fait l'éloge de la reine de la soul. À Detroit, la New Bethel Baptist Church, église dans laquelle officia son père pasteur, s'est transformée en lieu de recueillement. Son étoile sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles, a également été recouverte de fleurs et de bougies.