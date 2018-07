Mélanie de Biasio dans l'Heure du Jazz

publié le 26/11/2017 à 19:15

Depuis quelques années Mélanie de Biasio s'impose comme une artiste créative et originale de la scène jazz.

Exemple de cette originalité, l'an dernier un mini album Blackened Cities, qui n'est composé que d'une chanson de vingt cinq minutes.

"Lilies" sa nouvelle production, tout en sobriété, est maintenant disponible à l'écoute. Elle est venue nous le présenter et nous en donner quelques extraits en live, dans le Grand Studio de RTL.

On vous propose de gouûter une musique, une voix que vous pourrez retrouver sur scène, notamment le 4 décembre au Trianon à Paris

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

Lilies Mélanie de Biasio Crédit : Pias

La programmation de l'Heure du jazz

Selah Sue. « So This Is Love »

Didier Lockwood. « Good Morning Lady Sun »

Herbie Hancock. « Driftin' »

Joshua Redman. « Shut Your Mouth »

Mélanie de Biasio :

-Afro Blue

-Gold Junkies (en live dans le Grand Studio)

-Your freedom is the end of me (en live dans le Grand Studio)

-Lilies



