Marc Cerrone est l'invité de "La 1ère Heure"

publié le 30/04/2018 à 01:01

L'invité d'Eric jeanjean, cette semaine, est musicien, compositeur, producteur cumulant nombre de tubes dont "Supernature" , Marc Cerrone . Aujourd'hui il prend la plume pour raconter son parcours dans une autobiographie ,"Ceronne Paradise", qui plongera le lecteur au coeur des années disco !



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Marc Cerrone

Des confidences et complicité avec la journaliste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Marc Cerrone

1- Michael Jackson : Billie Jean

2- John Lennon : Imagine

3- Marvin Gaye : What's going on

4 - Aretha Franklin : Respect

5 - Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot : Je t'aime... moi non plus

