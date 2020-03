publié le 02/03/2020 à 13:31

Après sept ans d'absence, Louis Chedid est enfin de retour dans les bacs. Pourtant, depuis 2013 et son précédent opus Deux fois l’infini, le chanteur de 72 ans n'a pas chômé ! Il y a d'abord eu cette tournée à guichet fermé avec ses trois enfants Matthieu, Joseph et Anna, son livre Le dictionnaire de ma vie (Kero) et deux albums hommage : l’un dédié à Georges Brassens et l’autre à Henri Salvador…

Le voici donc de nouveau sur le devant de la scène musicale avec un nouvel album intitulé Tout ce qu'on veut dans la vie. Onze chansons finement ciselées, personnelles et attachantes. Un album juste et élégant dans lequel Louis Chedid traite de sujets d'actualité à l'instar de l'environnement ou encore nos modes de consommation avec le titre Redevenir un être humain mais, comme à son habitude, de manière douce et légère.

Parmi la dizaine de titres qui compose ce nouvel album, il y a aussi Si j'avais su. Un morceau à part dans l'opus puisqu'il parle de la séparation d'un couple sur un arrangement mélangeant des cordes symphoniques avec de la guitare gitane. Une chanson que Louis Chedid aimerait réenregistrer avec un célèbre groupe de musiciens : Chico et les Gypsies ! D'ailleurs dans A La Bonne Heure ce matin, Stéphane Bern a profité de cette confession pour appeler le groupe en direct. Ainsi, l'interprète de Ainsi-soit-il a pu faire sa demande. Une séquence à retrouver en vidéo ci-dessus...

L'amour et la tolérance, ce sont aussi des thèmes récurrents dans ses œuvres. On retrouve évidemment dans ce nouvel album avec par exemple Dis toi qu't'es vivant, Chasseur de papillons, J'ai toujours aimé aimer mais aussi le titre qui donne son nom à l'opus : Tout ce qu'on veut dans la vie. Nous vous proposons, à cette occasion, de découvrir le clip qui accompagne le morceau...

> Louis Chedid - "Tout ce qu'on veut dans la vie" (Clip officiel)

Le chanteur a délégué la réalisation au producteur Marlon B. qui a notamment collaboré avec Juliette Armanet et Renan Luce. En ce qui concerne l'arrangement des chansons, on le doit à l'interprète de T'as beau pas être beau en personne.

"Tout ce qu'on veut dans la vie", le nouvel album de Louis Chedid

Louis Chedid débutera sa tournée à la fin du mois mars. Il sera par exemple le 27 mars à Forges-les-Eaux, le 1er avril à Saint-Raphaël, le 04 avril à Serignan, le 08 avril à Chergbourg, le 15 avril à Sausheim, le 24 avril à Evron, le 29 avril à Roubaix, le 14 mai à Bordeaux, le 17 mai à Nantes, le 20 mai à Vienne, les 26 et 27 mai sur la scène de l'Olympia à Paris, le 17 juillet à Carcassonne ou encore le 1er août à Luxey. Toutes les dates de la tournée sont disponibles ici.

