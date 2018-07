Loïc Nottet sort un album cinématographique, Roch Voisine la joue pop

publié le 29/03/2017 à 10:32

Roch Voisine dévoilera le vendredi 31 mars son nouvel album : Devant nous. C'est même son 31e album, si on y ajoute les disques de reprises comme sa trilogie Americana ou Duophonique sorti en 2013. Pour Devant Nous, Roch Voisine renverse la table et revient avec onze morceaux clairement pop. "Le but de cet album, c'était de m'amuser et de surprendre. Donc, j'ai tout fait de travers. Je me suis dit 'Je vais aller vers les gens' et le format pop est beaucoup plus adapté", explique-t-il au micro de RTL. C'est un album du changement, mais aussi un retour aux sources.



À la fin des années 80, Roch Voisine, chantait Hélène, mais gamin, il achetait les disques des Beach Boys ou Saturday Night Fever. Avec ce nouvel album, il ose s'aventurer dans une couleur plus rythmée, moderne, colorée. La voix est parfois travaillée. Roch Voisine ne joue pas au faux jeune : pas de boucles électro dans cet album, mais beaucoup de chœurs, de percussions, de guitares. Il partage les crédits avec Manu Larrouy, Patxi Garat, Mathieu Mendes, Luc Plamondon ou Davide Esposito. Et en seconde partie de disque, il a glissé quelques morceaux plus calmes.

"Selfocracy" de Loïc Nottet

En décembre 2015, Loïc Nottet avait remporté la saison 6 de Danse avec les stars sur TF1. Il avait également représenté la même année la Belgique - son pays natal - au concours de l'Eurovision. Il sort enfin son premier album avec 12 morceaux en anglais. Un objet cinématographique avec un début et une fin, des monologues parlés et une production audacieuse. Sa voix androgyne est puissante. Fasciné par Queen et le cinéma de Tim Burton, Loïc Nottet - 20 ans - épate par la puissance et l’élasticité de sa voix. Il réussit à installer un univers sombre, chimérique, lyrique.

Je suis quelqu'un de très perfectionniste Loïc Nottet Partager la citation





L'album Selfocracy a un fil rouge : l'ego. Totalement autodidacte, Loïc Nottet a imaginé ce disque en solitaire. Ce qui explique pourquoi il a mis tant de temps à l'enregistrer. "Je suis quelqu'un de très perfectionniste et je suis aussi dépendant des sorties de films. S'il n'y a pas de films qui m'inspirent, je ne peux pas composer. Tout part d'une image pour moi", explique le chanteur. L'artiste chantera le 3 mai au Trianon à Paris, et le 26 mai Salle Pleyel.

> Loïc Nottet - Million Eyes Date : 29/03/2017