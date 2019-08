publié le 15/08/2019 à 18:32

À 16 ans, Steven Erlanger est allé au festival de Woodstock le 15 août 1969, il y a 50 ans. Il raconte en français, à RTL, les embouteillages pour accéder à ce champs, situé à quelques kilomètres de New York. L'affluence à un événement qui n'attendait pas autant de spectateurs. "J'ai garé ma voiture et j'ai marché sur peut-être deux, trois, quatre kilomètres", explique-t-il.



"Je me souviens d'une grande liberté (...) d'une génération formée par la guerre du Vietnam et là il n'y avait pas inquiétude pour le futur, seulement du draft" (la conscription pour que les jeunes hommes aillent combattre au Vietnam, NDLR). À l'époque, la contestation contre la conflit en Asie fait rage, le mouvement pour les droits civiques, les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy un an plus tôt... Steven Erlanger rappelle justement que le symbole du festival était une colombe blanche.



"C'était une musique de confrontation avec le système et c'est très important les symboles : le jeans, les cheveux longs, la moustache...". Steven Erlanger détaille aussi ce moment, à la fin de l'événement, lorsque Jimi Hendrix joue l'hymne américain à la guitare électrique. Il souligne à quel point le festival était un grand rassemblement de talents : Janis Joplin, Joan Baez, Santana, Joe Cocker.