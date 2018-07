Le retour des Spice Girls gâché par la fuite de la chanson "Song for her"

publié le 27/11/2016 à 01:59

Pendant un instant, les fans ont cru au grand retour des Spice Girls. Le 22 novembre, apparaissait sur Youtube le morceau "Song for Her", présenté comme un titre fuité du nouvel album des Spice Girls. Pour les fans, la surprise était de taille. Il y a vingt ans, le groupe sortait son tube international, "Wannabe". Et depuis, les annonces d'un possible retour ont été nombreuses. La dernière en date donnait un retour des Spice en 2017. L'information, combinée à la sortie d'un nouveau morceau ne pouvait que ravir les fans.



Sauf qu'il faudra encore prendre son mal en patience. La chanson en question n'est pas un nouveau single qui aurait fuité sur la toile, mais simplement une démo. C'est ce qu'a affirmé Emma Bunton, aka Baby Spice, le 25 novembre dernier. L'Anglaise fait partie d'une nouvelle formation, les GEM, nouvelles Spice Girls en quelque sorte. Le groupe est composé de Geri Halliwell, Ginger Spice, Mel B, Scary Spice, et Emma Bunton donc.

Une démo donc. Loin d'annoncer un retour définitif des symboles du Girl Power, la déclaration de la Blond Spice tend tout de même à confirmer qu'une collaboration est en cours. "Nous avions écrit ce titre, il a fuité et a été volé. Ce n'est pas génial, mais nous avons reçu des retours plutôt positifs", a ainsi affirmé la chanteuse au Daily Mail. Le mystère reste donc entier quant à la sortie d'un nouvel album du groupe phare des années 90. En juillet 2016, Emma, Geri et Mel B avaient tout de même diffusé une vidéo sur Youtube annonçant une réunion prochaine. "Vous êtes toujours restés à nos côtés, dans les bons comme les mauvais moments", déclaraient les Britanniques à leurs fans. "Et nous voulons célébrer cela, faire une grosse soirée, et alors vous serez tous invités !", avaient-elle promis.