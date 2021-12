Le groupe Coldplay sortira son dernier album en 2025

Coldplay - Paradise (Live 2012 from Paris)

Coup de tonnerre pour les fans de Coldplay. Chris Martin a annoncé, jeudi, que le groupe de Rock britannique sortira son dernier album en 2025 et qu'ils arrêteront par la suite de produire des musiques.

"Notre dernier vrai disque sortira en 2025, et après cela, je pense que nous ne ferons que des tournées", a annoncé le chanteur de 44 ans dans un extrait d'une interview avec l'animatrice Jo Whiley, diffusée dans sa totalité jeudi soir sur la BBC. "Peut-être que nous ferons quelques collaborations, mais le catalogue de Coldplay, à proprement parler, s'arrêtera à ce moment-là", a ajouté Chris Martin.

Coldplay est l'un des groupes les plus célèbres au monde depuis plusieurs, comme en témoigne ses 30 nominations aux Grammy Awards. Le groupe a pour l’instant sorti neuf albums studio, le premier, Parachutes, datant de l’année 2000. Leur dernier effort, Music of the Spheres, est sorti en octobre dernier.