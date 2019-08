Henri Belolo, le pape du disco !

publié le 29/08/2019 à 13:00

Combien d'années de carrière a eu Henri Belolo ? Quels artistes et quels groupes a-t-il lancé ? Qui était son complice de toujours, Jacques Morali ?

Comment l'aventure Village People est-elle née ? Comment et dans quel lieu mythique a-t-il rencontré Patrick Juvet ?

Avant de lancer les Village People, comment s'est-il lancé dans le disco ? Qui étaient les '' Ritchie Family '' ? Comment Henri Belolo a-t-il su se réinventer ? Quel groupe de hip hop a-t-il produit ? Quel a été le rôle de Monique Lemarcis, directrice artistique d'RTL à l'époque ?

Avec Jérôme Anthony, animateur et auteur d'un ouvrage sur l'âge d'or du disco, on retrace la vie extraordinaire d’Henri Belolo, producteur de génie, à l’origine du groupe YMCA et de grands tubes des années disco.

à lire : L'âge d'or du disco aux éditions du Chêne.



L-age-d-or-du-disco

