Lady Gaga annonce une date de concert à Paris pour sa tournée "Chromatica"

publié le 05/03/2020 à 10:40

Vous avez envie de vous trémousser sur Stupid Love dans un stade rose fluo ? Lady Gaga va vous faire ce petit cadeau très bientôt. La chanteuse a annoncé six dates pour le début de sa tournée mondiale baptisée "The Chromatica Ball". Le public français va être aux anges puisque Lady Gaga semble réserver sa première date à Paris. Le 24 juillet, elle chantera et dansera sur les chansons de son nouvel album Chromatica au Stade de France.

Elle déplacera ensuite son concert à Londres le 30 juillet avant de rejoindre l'Amérique du Nord pour quatre dates à Boston (5 août), Toronto (9 août), Chicago (14 août) et New Jersey (19 août). Naturellement ces dates sont susceptibles de changer si la crise du coronavirus continue de perturber le monde et l'agenda culturel ce qui ne manquera pas d'angoisser les fans de la "Mama Monster"...

Les Little Monsters français et britanniques vont pouvoir commencer à réserver leurs places en pré-commandant l'album Chromatica à partir du 10 mars (à 10 heures du matin) indique le site officiel de Lady Gaga. L'ouverture officielle de la billetterie aura lieu le 13 mars.