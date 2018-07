publié le 23/04/2018 à 10:38

Découvrez le programme de l'émission de dimanche.



Quel bonheur de retrouver l’Irlandais Van Morrison, 72 ans au compteur, associé à l’organiste Joey de Francesco, l’un des meilleurs à son instrument dans le jazz d'aujourd’hui.

C’est d’abord le blues qui rassemble ces deux artistes de provenance et de génération différentes, sur un disque en duo, dont le titre nous dit tout : « You’re Driving Me Crazy ! ».

Dans le jazz, il y a les vieux routiers, et aussi les jeunes prodiges. On est encore bluffés par le pianiste Joey Alexander, 14 ans, dont le nouvel album, « Eclipse » nous arrive, avec le saxophoniste Joshua Redman en invité. Découvrez le phénomène !

Et gagnez aussi des disques dans L’Heure du Jazz : cette semaine, en jeu, le nouvel album du pianiste cubain Alfredo Rodriguez. La question qui vous permettra de recevoir le disque vous sera posée dans l’émission.



Sinon, entre autres, la très soul Robin McKelle, le guitariste Pat Martino, toujours impeccable, le pianiste Fred Hersch, un des plus brillants d’aujourd’hui, et la rencontre miraculeuse en 1956 de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong.

Jouez pour gagner le nouvel album d'Alfredo Rodriguez

Ecoutez bien l'émission et répondez à la question pour gagner le disque" The little dream" d'Alfredo Rodriguez. 10 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Donnez votre réponse en envoyant un mail à .heuredujazz@rtl.fr

La question du concours :

Quelle grande personnalité du jazz a découvert le pianiste cubain Alfredo Rodriguez, et a décidé de le produire ?



Voici les 10 gagnants du concours :

- Annelise de Lyon(69)

- Joël de Meudon (92)

- Gabriel d'Achères (78)

-Thierry de Voves (28)

- Gaël de Bourgbarre (35)

- Céline de Cholet (49)

- Mathilde de Nice (06)

- Benjamin de Lyon (69)

- Jean-Michel de Montigny le Tilleul (Belgique)

- Mélissa de Bordeaux (33)

rodriguez

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

Retrouver en kiosque notre partenaire M&C Son du Monde - Musique et Culture

MC7