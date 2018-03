et Justine Vignaux

10/03/2018

Mylène Gautier est née le 12 septembre 1961 au Canada, à Pierrefonds, la banlieue ouest de Montréal où la rivière des Prairies vient se jeter dans le Lac des Deux Montagnes.



Vite une allure de garçon manqué qui n'aime pas les poupées et ne joue pas avec les autres filles. Un voile opaque a toujours entouré l'apprentissage à la vie de Mylène Gautier. Les souvenirs de la pop star sur son enfance ne sont que des confettis. Le froid, la neige, le sirop d'érable et quelques promenades avec une grand-mère qui aime visiter les cimetières. Les psychiatres, élèves de Sigmund Freud, appellent ce phénomène "répression". Une façon d'enfouir des images qui renvoient à un passé désagréable ou douloureuses.

"Je n'ai pas aimé cette période bizarre, pas aimé tout ce qui tournait autour de la scolarité" dira t-elle un jour tout en mettant les points sur les i : ni battue, ni traumatisée, ni maltraitée par ses parents.

Ainsi commence Mylène Farmer : par un oubli... fuir les idées noires et l'obscurité qui pourraient vous empêcher d'accéder à la lumière. Le retour en France, alors qu'elle a une douzaine d'années a le même goût de cendre. Les Gautier s'installent à Ville d'Avray puis à Chaville, banlieues parisiennes bourgeoises.



Elle s'inscrit au cours Florent où elle croise Vincent Lindon et Thierry Mugler. C'est le temps des saltimbanques, des petits boulots et de la débrouille.



Ainsi commence la carrière de cette énigmatique diva venue de l'autre côté de l'Atlantique.