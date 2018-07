publié le 27/04/2016 à 10:08

Cette semaine dans le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express, l'indétrônable Guillaume Musso occupe toujours la première place avec La Fille de Brooklyn, devant le livre d'Annie ErnauxMémoire de fille et Le Mystère Henri Pick de David Foenkinos. Au rayon des essais et des documents, en tête des ventes cette semaine : Tout ce qu'il ne faut pas dire, le pamphlet du général de gendarmerie Bertrand Soubelet, contre la manière dont la justice et la sécurité sont administrées en France.

La famille de Prince prend la parole

6 jours après la mort du chanteur Prince, sa famille s'est exprimée. Le beau-frère du Kid de Minneapolis a annoncé que la maison de Paisley Park, qui abritait également les studios du musicien, serait transformée en musée dédié aux fans. Sa sœur, Tyka Nelson, de son côté a déclaré que "Prince n'avait pas écrit de testament". Tyka Nelson a par ailleurs fait savoir qu'elle avait entamé des démarches administratives pour devenir l'ayant-droit de la star. Prince n'avait pas d'enfant, et ses deux ex-femmes ne se sont pas manifestées pour l'instant.

Dans le même temps les ventes des disques de Prince s'envolent : déjà 3,5 millions de disques et de chansons vendus aux Etats-Unis depuis l'annonce de sa disparition. On aura les chiffres de vente en France vendredi 29 avril. Les hommages des artistes sont nombreux, dont celui de Matthieu Chédid avec une adaptation très personnelle de la chanson Sometimes it Snows in April.

Joaquin Phoenix, prochain acteur de Jacques Audiard ?

L'acteur américain Joaquin Phoenix qu'on a pu voir dans Gladiator ou Walk the Line ne va pas s'ennuyer dans les mois qui viennent : il devrait être l'un des héros du prochain film de Jacques Audiard : The Sisters Brothers. Ce prochain film sera un western se déroulant pendant la ruée vers l'or. Le tournage est imminent, et l'acteur est également pressenti pour tenir le rôle de Jésus dans un film en préparation sur Marie Madeleine.

La Pologne prépare une comédie musicale sur Jean-Paul II

Pour février 2017, la Pologne dévoile une comédie musicale pop rock sur Jean-Paul II. Michal Kaczmarczyk se charge du scénario et des paroles, il a expliqué le 26 avril à l'AFP : "C'est en admirant Paris 1789. Les amants de la Bastille que, impressionné par cette fresque historique superbement mise en musique, j'ai eu l'idée de créer une comédie musicale sur la vie de Karol Wojtyla (Jean Paul II)." Le casting n'est pas encore bouclé, il manque encore les interprètes du Pape à 9 et 20 ans.