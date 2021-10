Jean-Jacques Goldman : découvrez deux extraits de la soirée anniversaire sur M6

Le 11 octobre 2021, Jean-Jacques Goldman aura 70 ans. Le chanteur compositeur et interprète, très discret depuis des années, continue d'être l'une des personnalités préférées des Français. Le résultat de 40 ans de carrière et de dizaines de tubes écrits pour lui et les autres qui continuent de plaire à toutes les générations.

Pour célébrer l’événement, les plus grandes stars françaises se sont donné rendez-vous sur M6 pour un prime anniversaire exceptionnel qui sera diffusé ce mercredi 6 octobre 2021 ! Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kendji, Soprano, Amel Bent, Michael Jones, Julien Doré, Slimane, Vitaa, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Benabar et d’autres seront présents sur scène pour interpréter les chansons de Jean-Jacques Goldman.

Ils ont chacun choisi une chanson dans son immense répertoire et raconteront au micro de Marie Portolano ce qu’elle représente pour eux ! RTL.fr vous propose de découvrir deux extraits de cette soirée : Quand la musique est bonne revue et corrigée par Kendji, Amir, Soprano, Claudio Capéo et J'rai au bout de mes rêves interprété par Amir.