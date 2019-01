publié le 30/01/2019 à 11:31

"Avec sa voix pleine d'âme, et d'épaisseur, James était simplement magique", a écrit mardi 29 janvier le producteur Quincy Jones sur Twitter. "Il était et restera, incomparable."



Le chanteur américain James Ingram est décédé à 66 ans, ont annoncé plusieurs proches de cette figure du R&B des années 80, interprète de succès comme Baby Come to Me ou Yah Mo B There. "Il n'y a pas de mots pour dire à quel point mon cœur saigne à l'annonce du décès de mon petit frère", a tweeté le producteur et musicien qui l'a révélé au début des années 80.

La nouvelle a également été confirmée par l'actrice et productrice Debbie Allen, qui a dit, via Twitter, avoir perdu son "ami le plus cher" et son "partenaire de création". Les deux artistes avaient notamment créé ensemble une comédie musicale, The Brothers of the Knight, en 2001.

> Patti Austin & James Ingram - Baby Come To Me (1983)

Après plusieurs années dans divers groupes, mais aussi comme accompagnateur de Ray Charles au piano, James Ingram a percé en 1981 en étant intégré à l'album The Dude de Quincy Jones. Parmi les trois titres qu'il interprète, le morceau One Hundred Ways lui vaut un Grammy Award dans la catégorie meilleur artiste masculin de R&B.



Sa voix chaude et profonde s'impose comme l'une des plus marquantes du R&B des années 80, notamment dans la ballade Baby, Come to Me, en duo avec Patti Austin, qui le porte jusqu'à la première place des ventes de disques aux États-Unis, en février 1983. L'autre grand hit de sa carrière, Yah Mo B There, sera aussi un duo, cette fois avec une autre grande voix du R&B des années 70 et 80, Michael McDonald, titre qui lui rapportera un second Grammy Award, en 1984.

> James Ingram and Michael McDonald - Yah Mo B There (1983)