publié le 05/01/2018 à 21:42

"Je ne veux plus faire le cintre", avait déclaré Imany en claquant la porte du monde du mannequinat. Très vite, la Tracy Chapman française s'est tournée vers la musique. "Au départ, on est un peu seule, je ne connaissais personne dans la musique", se souvient-elle. À New York, elle prend des cours de chant, de théâtre et apprends ce qui sera son futur métier. "J'étais obligée d'apprendre toute seule", explique la chanteuse, qui a ensuite "décidé de rentrer à Paris".



Imany dévoile désormais une nouvelle version de son superbe album The Wrong Kind of War, dans une version deluxe sortie en décembre. Son nom d'artiste, Imany, signifie "ma foi" en arabe. Un choix qui remonte à la période où elle était encore mannequin. "J'ai choisi Imany parce que c'est le nom de la princesse idiote dans Un prince à New York, et j'adorais ce prénom à l'époque, quand j'avais 15 ans", se souvient-elle, "un truc de gamine".

Si la chanteuse à la voix si reconnaissable est désormais connue et reconnue en France, elle est également partie à la conquête de la Russie, en Pologne, en Allemagne, en Suisse. "Ça marche bien en Europe", se réjouit-elle. Artiste certes, mais également engagée, Imany est ambassadrice de la lutte contre l'endométriose.

À 38 ans, la chanteuse à également bon nombre de projets : écrire pour les autres, faire du théâtre ou se lancer dans l'humanitaire. "J'adore mon métier, mais j'ai l'impression que l'on peut faire tellement de choses... Et j'y reviendrai, c'est juste qu'en ce moment, je pense à une pause et à la suite", conclut Imany.