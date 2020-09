publié le 17/09/2020 à 07:15

Les inventions font avancer l'humanité et la musique ne fait pas exception. Monsieur Sax a inventé le saxophone qui a induit le jazz, monsieur Gibson des guitares électriques, monsieur Marshall les amplificateurs pour guitare électrique...

Sergeyevich Theremin a quant à lui a inventé le thérémine en 1920. Un instrument de musique électronique qui peut produire des sons de violon, de flûte ou de clarinette et qui est encore utilisé de nos jours, notamment par Jean-Michel Jarre.

Plus proche de nous, en 1964, Robert Moog a inventé le Moog. Un instrument bourré de composants électroniques qui se manipulait avec un pupitre, un clavier, des pédales, un joystick, des prises et des jacks. Tangerine Dream, les Rolling Stones, les Beatles et les Doors l'ont utilisé.

Au début des années 80, Roland est arrivé avec la TR 808. Une boîte à rythmes synthétique qui a créé deux courants musicaux distincts : le hip-hop et la house music. Marvin Gaye l'a utilisé sur le début de Sexual Healing et surtout Afrika Bambaataa sur son Planet Rock. Un titre qui a généré nombre de vocations. On pouvait sortir des choses extraordinaires en rappant accompagné par une simple boîte à rythmes.

la LinnDrum LM1 de Roger Linn

La TR 808 avait une concurrente, la LinnDrum LM1 de Roger Linn. Un concepteur américain qui a créé bon nombre de produits électroniques dédiés à la musique. La LM1 était un échantillonneur comme la Roland. La LinnDrum utilisait des vrais sons de percussions. Genesis, Sting, Madonna, Prince, Queen, Peter Gabriel et beaucoup d'autres l'ont utilisé.

Roger Linn, décidément passionné de musique, a fini par créer en 1983 un label de disque : Linn records. Et le premier groupe à signer sur ce label a été The Blue Nile. Le groupe de de l'Écossais Paul Buchanan. Ils ont sorti quelques albums ensemble dont A Walk Across the Rooftops en 1984 qui n'a pas pris une ride.

