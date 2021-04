États-Unis : DMX, légende du rap américain, est mort

publié le 09/04/2021 à 19:53

Le rap perd une nouvelle figure majeure. Après la mort du Britannique MF Doom le 31 octobre 2020, c'est cette fois la légende new-yorkaise DMX, alias Earl Simmons, qui est décédée vendredi 9 avril dans un hôpital de la banlieue new-yorkaise à seulement 50 ans.

Le rappeur aux plus de 30 millions de disques vendus dans le monde était hospitalisé depuis une semaine pour un infarctus contracté après une overdose à l'hôpital de White Plains, au nord de New-York. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, sa famille a déclaré qu'"Il aimait sa famille de tout son coeur, et nous chérissons les moments passés avec lui [...] Sa musique a inspiré d'innombrables fans à travers le monde."

De son côté, Def Jam Recordings, maison de disque avec laquelle il avait sorti plusieurs de ses albums les plus connus a déclaré que "DMX était un artiste brillant et une inspiration pour des millions de gens à travers le monde".



Auteur de huit albums, la plupart très bien vendus, le dernier en 2015, DMX faisait partie des figures les plus sombres du hip-hop, exposant ses démons intérieurs dans des morceaux qui lui ont valu un succès aussi bien commercial qu'auprès de la critique. Connu pour avoir eu des problèmes de drogue, il avait notamment fait une cure de désintoxication en 2019.

Ses titres les plus connus cumulent plusieurs centaines de millions de vue sur YouTube et ont été repris dans des bandes originales du cinéma, comme X Gon Give It To Ya utilisé dans le film Deadpool et dans la saga Fast and Furious ou Party up.